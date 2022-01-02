Dövizdeki ani düşüş balık tezgâhlarına da yansıdı

Çupra ve istavritte 75-80 lira olan fiyatlar şu anda 70 lira seviyelerinde. Geçen hafta 90 lira olan çinekop ise şu anda 55-60 lira arasında.

Kurdaki düşüşün balık fiyatlarına yansıdığını söyleyen Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı: “Çiftlik balıklarının yemleri dolar üzerinden geliyor, kurun düşmesiyle birlikte yem fiyatlarının ucuzlaması tezgâhlara yansıdı.” Diye konuştu.