Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti

Dünya Bankası daha önce 2020'de yüzde 3,8 küçüleceğini tahmin ettiği Türkiye ekonomisinin söz konusu yılda yüzde 0,5 büyüyeceğini öngördü.

EKONOMİ 05.01.2021, 21:29
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin 2020'de yüzde 4,3 küçülmesinin, 2021'de yüzde 4 ve 2022'de yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası, Haziran 2020'de yayımladığı raporda küresel ekonominin 2020'de yüzde 5,2 daralacağı, 2021'de ise 4,2 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Küresel büyüme salgın öncesi tahminlerin altında 

Geçen yıl Kovid-19 salgınının neden olduğu çöküşün ardından bu yıl beklenen küresel ekonomik büyümenin salgın öncesi tahminlerin yüzde 5 altında seyrettiğine işaret edilen raporda, salgının yatırım ve insan sermayesi üzerindeki etkisinin özellikle yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme beklentilerini aşındırmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, küresel toparlanmanın devam eden aşılamayla desteklenen güven, tüketim ve ticaretin kademeli olarak iyileşmesiyle güçlenmesinin beklendiği aktarıldı.

Kovid-19 salgınındaki artış olasılığı, aşı tedariki ve dağıtımındaki gecikmeler, salgınının ekonomideki daha şiddetli ve uzun süreli etkileriyle yüksek borç seviyelerinin tetiklediği finansal stresin aşağı yönlü riskler olarak öne çıktığına dikkat çekilen raporda, salgının olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmek için sağlık ve eğitimin emniyete alınması, dijital teknolojilere ve yeşil altyapıya yapılan yatırımlara öncelik verilmesi, yönetişimin iyileştirilmesi, borç şeffaflığının artırılmasının kritik önem taşıdığı, zorlukların ele alınmasında küresel iş birliğinin anahtar nitelikte olduğu ifade edildi.

Raporda, kısa vadeli görünümün belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

Türkiye'nin büyüme beklentileri revize edildi

Dünya Bankası, raporunda hemen hemen her ülkenin ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinde revizyona gitti.

Birçok ülke ekonomisinin 2020'de küçülmesinin öngörüldüğü raporda, Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş 2020'de büyüme performansı göstermesi beklenen ülkeler olarak dikkati çekti.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak belirlendi.

Dünya Bankası, Haziran 2020'de yayımlanan bir önceki Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda ise Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3,8 daralacağını, 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Gelişmiş ekonomilerde 2020'de daralma beklentisi 

Gelişmiş ekonomilerde daha önce öngörülen daralmanın beklenenden daha hafif olacağına işaret edilen raporda, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin 2020'de ortalama yüzde 5,4 daralmasının, 2021'de yüzde 3,3 ve 2022'de yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Daha önceki tahminlerde gelişmiş ülke ekonomilerinin 2020'de ortalama yüzde 7 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği bildirilmişti.

Raporda, gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 3,6 daralacağı, 2021'de yüzde 3,5 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceği tahmin edildi.

ABD ekonomisinin daha önce açıklanan tahminlerde 2020'de yüzde 6,1 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 4 büyüyeceği öngörülmüştü.

Avro Bölgesi ekonomisinin ise 2020'de yüzde 7,4 daralması beklenen raporda, 2021'de yüzde 3,6 ve 2022'de yüzde 4'lük büyüme performansı göstereceği değerlendirildi. Bankanın Haziran 2020 açıklanan beklentilerinde, Avro Bölgesi ekonomisinin 2020'de yüzde 9,1 daralacağı ve 2021'de yüzde 4,5 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Japonya ekonomisinin de 2020'de yüzde 5,3 küçülürken, 2021'de yüzde 2,5 ve 2022'de yüzde 2,3 büyüyeceği öngörüldü.

Çin ekonomisi için 2020'de yüzde 2'lik büyüme tahmini 

Raporda, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2020'de ortalama yüzde 2,6 daralacağı, 2021'de yüzde 5 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin edildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin bir önceki tahminlerde, 2020'de ortalama yüzde 2,5 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 4,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

Bu grupta yer alan ülkelerden Çin'in 2020 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 2'ye yükseltildi. Çin ekonomisinin 2021'de yüzde 7,9 ve 2022'de ise yüzde 5,2 büyüyeceği öngörüldü.

#Dünya Bankası #ekonomi #büyüme beklentisi
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