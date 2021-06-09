Dünya'da bir ilk! Bitcoin'i Resmi para birimi yaptılar

Henüz birkaç gün önce konuyu gündeme getiren ve gerçekleşmesi halinde ülkenin en önemli para merkezlerinden biri olacağını söyleyen Devlet Başkanı Nayib Bukele dediğini yaptı. Bukele, Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) partisinin çoğunlukta olduğu Kongre'nin, Bitcoin tasarısını 62 'evet' oyuyla kabul ettiğini duyurdu. Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin'den Orta Amerika'ya göç eden Bukele'nin teşvikiyle atılan bu adımla birlikte ülkenin mevcut ulusal para birimi olan doların yanı sıra Bitcoin de resmen kullanılabilecek.

ÜLKEYE YATIRIM KAZANDIRACAK

Oylama öncesinde Bukele, Bitcoin'in resmi ödeme aracı olmasının ülkeye yatırım, turist, yenilik ve ekonomik kalkınma kazandıracağını söyledi.

Bukele'nin müttefiklerinden olan GANA Başkan Yardımcısı Romeo Auerbach da "Bu yasayla El Salvador dünyanın radarına girecek, yabancı yatırımlar için daha cazip bir merkez olacağız" ifadelerini kullandı.

Bukele, 2 gün önce yine Twitter hesabından verdiği mesajda, şu an piyasadaki Bitcoin değerinin 680 milyar dolar olduğunu, bu paranın yalnızca yüzde 1'inin ülkeye yatırım olarak gelmesi halinde Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 25 artacağını vurgulamıştı.

El Salvador nüfusunun yüzde 70'inin bir banka hesabı yok. Vatandaşların dörtte biri ABD'de yaşıyor. ABD'de yaşayan El Salvadorluların geçen yıl ülkeye havale ettiği para 6 milyar doları aştı.