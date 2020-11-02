Dünyanın en pahalısı! Yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL’lik 22 ayar bilezikle yarışıyor

İran’dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL’lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.

Geniş bir alana ekimi yapılıyor ama çok az öz çıkıyor. Bundan dolayı çok değerli. Türkiye'deki safranın kilosu 45-50 bin TL'ye satılıyor. Gram olarak satıldığı için biraz daha pahalı oluyor.