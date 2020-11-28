Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor

Billionaires Index'teki listede ilk üç sırayı, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Tesla ve Space X Üst Yöneticisi Elon Musk ve Microsoft Kurucusu Bill Gates oluşturuyor.

EKONOMİ 28.11.2020, 14:12
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanın yer aldığı listenin ilk 10 sırasındaki iş adamlarının 7'si teknoloji merkezli işler yapıyor.

AA, muhabirinin Bloomberg Billionaires Index'ten elde ettiği verilere göre, ABD'li iş insanı Elon Musk, Microsft Kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 2. iş insanı oldu. Listede bulunan ilk 10 iş insanının 7'si teknoloji işi ile uğraşırken, 8'i ise Amerikalı iş insanlarından oluşuyor.

Listenin ilk sırasında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. İndex'e göre 2019 Aralık ayında 110 milyar dolar olan Bezos'un serveti özellikle pandemi dönemi ile birlikte büyük bir artış göstererek 187 milyar dolara çıktı. 5 Temmuz 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde Bezos tarafından kurulan Amazon da piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesi konumunda bulunuyor.

Amazon'un en çok kullanılan servisi olan e-ticaretin yanında şirketin dijital video izleme platformu Amazon Prime Video, Amazon Music, bulut bilişim hizmeti sağlayan Amazon Web Services, e-kitap okuyucu Kindle ve sesli ev asistanı Amazon Alexa gibi diğer ürünleri de bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında ise Bill Gates'i geçen Elon Musk bulunuyor. Index'e göre servetini 140 miyar dolara çıkaran Musk, bütün dünyada çok konuşulan Tesla, Space ve Neuralink gibi şirketlerin CEO'su.

Kasım ayı ortası itibarıyla serveti 102 milyar dolar olan Musk, Tesla hisselerinin en büyük 500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararının ardından çok hızlı bir yükseliş göstererek servetini 140 milyar dolara çıkardı.

Musk'ın hemen ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates geliyor. 4 Nisan 1975 yılında Bill Gates ve daha sonra şirketten istifa edecek olan Paul Allen tarafından kurulan Microsoft, bugün bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Microsoft Windows ile adını bütün dünyaya duyurmuştu. Index'te uzun yıllar ilk sırada yer alan Gates, yerini Bezos'a kaptırırken, şu anda 129 milyar dolar serveti ile şu anda 3. sırada.

Listenin 4. sırasında Fransız iş insanı Bernard Arnault 105 milyar dolarlık serveti ile yer alırken, 5. sırada yine teknoloji işi ile uğraşan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yer alıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'in sahibi olan Zuckerberg'in serveti ise 104 milyar dolar oldu.

Listede ilk 10'u oluşturan diğer kişiler ise şu şekilde oldu: Warren Buffett (farklı iş kolları), Larry Page (teknoloji), Sergey Brin (teknoloji), Steve Ballmer (teknoloji) ve Mukesh Ambani (enerji)

#zengin #dünya
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