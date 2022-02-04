Ehliyetini yenilemeyenlere flaş uyarı! Para cezası kapıda

Eski ehliyetlere sahip herkesin ceza ödememek için en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenileme işlemini tamamlamış olması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Seyfi Moroğlu, vatandaşların bir an önce ehliyetlerini yenilemeleri gerektiğini söyledi.