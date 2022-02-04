Ehliyetini yenilemeyenlere flaş uyarı! Para cezası kapıda
İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak 2017 yılında yapılan düzenlemeyle vatandaşlardan cipli ehliyete geçmeleri istenmişti. Ancak halen çipli ehliyetlere geçmemiş kişilerin olması cezaları da beraberinde getirdi.
EKONOMİ 04.02.2022, 11:13
Eski ehliyetlere sahip herkesin ceza ödememek için en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenileme işlemini tamamlamış olması gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Seyfi Moroğlu, vatandaşların bir an önce ehliyetlerini yenilemeleri gerektiğini söyledi.
Namaz Vakti 04 Şubat 2022
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