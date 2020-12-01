Eko-Gündem 2. bölümüyle izleyicisiyle buluştu!
Aksu TV ‘ekranlarında ekonomiye dair her şeyin konuşulduğu en özel programlarından biri olan eko gündem Asilhan Yılmaz’ın sunumu Ekonomist Hikmet Gümüşer’in yorumlarıyla seyircisiyle buluştu.
EKONOMİ 01.12.2020, 15:17
Ekonomist Hikmet Gümüşer burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Kasım da parti grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmanın ekonomiye yansımasını değerlendirdi.
Gümüşer önce merkez bankasındaki değişiklik sonrasında ise ekonomi ve maliye bakanlığındaki değişikliğin ardından integral piyasalardaki düşüşün sebebini izleyicilerle paylaştı.
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