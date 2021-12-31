Ekonomide 2021'in en önemli başlıkları

TÜİK Başkanı değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı, Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer oldu.

TCMB'den 200 baz puanlık faiz artışı

TCMB mart ayında, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti. Kurul, söz konusu karara gerekçe olarak; "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşan yukarı yönlü riskleri" gösterirken, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Merkez Bankası'nda görev değişikliği

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığı'na yeni atama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilirken, Ticaret Bakanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

Tam kapanma başladı

17 Mayıs'a kadar uygulanacak "tam kapanma" dönemi saat 19.00'dan itibaren başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı kaldı.

İhracat 200 milyar doları geçti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne başladı

TCMB, politika faizini 100 baz puan azaltarak yüzde 18'e indirdi. Banka, söz konusu kararın para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizlerin değerlendirilerek alındığını bildirdi.

Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi

Merkez Bankası, ekim ayındaki toplantısında politika faizini 200 baz puan azaltarak yüzde 16'ya indirdi. Kurul, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını bildirdi.

Zincir marketlere fahiş fiyat cezası

Rekabet Kurulu, ekim ayında yeni tip corona virüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile tedarikçilerinin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Banka söz konusu karara ilişkin, "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 2014'ten bu yana ilk kez piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti. Banka ayrıca, Borsa İstanbul AŞ Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde de işlem yapmaya başlandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim

Görevden affını isteyen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati getirildi. Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak" dedi.

Tüketici enflasyonu 3 yılın zirvesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Bu rakamlarla enflasyon 3 yılın zirvesine çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "yeni ekonomi modeli"ne geçildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıklayarak, "Yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle yatırımı ve ihracatı destekleyeceğiz" dedi.

Asgari ücret 4 bin 250 lira

2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlendi. Yeni asgari ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,54 oldu. Öte yandan asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırıldı.

Merkez Bankası dördüncü kez faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14'e düşürüldü

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Faiz indirim oranı bir puan ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti. Eylül ayında başlayan faiz indirim süreciyle birlikte 4 toplantıda toplam 500 baz puan indirim yapılmış oldu.

TL mevduatlarına kur farkı ayarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrar sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün detaylarını açıkladı. Buna göre, üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

- TCMB, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını bildirdi. Banka ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, ihale yoluyla ve VİOP TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Altını TL'ye çevirene destek

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.