Ekonomist Hikmet Gümüşer ihracat rakamlarını değerlendirdi!

Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olarak tarihe geçerken nisan ayı karşılama oranı enerji hariç yüzde 101, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aştı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya ile 2 milyar 1 milyon dolar, ABD ile 1 milyar776 milyon dolar, İngiltere ile 1 milyar 167 milyon dolar oldu.

Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer yaptığı açıklamada Türkiye için çok sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.