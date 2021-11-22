Ekonomist Hikmet Gümüşer ihracat rakamlarını değerlendirdi!

Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-Ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar oldu.

Eko- Gündem yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Ekim ayı ihracat rakamlarını Aksu Haber’e değerlendirdi.