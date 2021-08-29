Ekonomist Hikmet Gümüşer piyasaları değerlendirdi

Piyasada işlem yapan ya da yatırım amaçlı altın ve döviz alıp satanlar şimdilerde yatırımlarını nereye yapacakları konusunda tereddüt yaşıyor.

Aksu TV EKO- Gündem yorumcusu aynı zamanda Ekonomist Hikmet Gümüşer integral piyasalardaki son gelişmeleri Aksu Haber’e paylaştı.