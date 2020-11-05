Ekonomiye dair her şeyi bulabileceğiz Eko-Gündem seyircisi ile buluştu!
Geçmişten bugüne ekonomi, yurt içi ve yurt dışında ekonominin seyri ülke ekonomisi ve ekonominin gidişatı gibi birçok konunun masaya yatırıldığı Eko Gündem programı Pazartesi günü ilk defa seyircisi ile buluştu.
EKONOMİ 05.11.2020, 11:31 05.11.2020, 20:26
Ekonomiye dair her şeyi bulabileceğiz Eko-Gündem, Asilhan Yılmaz’ın sunumu ve ekonomist Yazar Hikmet Gümüşer’in yorumuyla ekranlarınıza geliyor.
Programda döviz kurların da yaşanan istikrarsızlıklar üzerinde konuşularak kurların neden bu kadar yükseldiği izleyicilerle paylaşıldı.
Tarihte ekonomiye tanıklık eden olaylarda Amerikan buhranında yaşanan zorlu süreç hakkında bilgiler verilen Eko Gündem programında bu tür süreçlerin ekonomik sonuçları üzerine konuşuldu.
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|14
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|7
|13
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|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
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|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
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|8
|8
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|6
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|7
|5
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|4
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
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|7
|13
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|11
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|10
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|8
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|5
|17. Fulham
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|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
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|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
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|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
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|7
|3