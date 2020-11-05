Ekonomiye dair her şeyi bulabileceğiz Eko-Gündem seyircisi ile buluştu!

Ekonomiye dair her şeyi bulabileceğiz Eko-Gündem, Asilhan Yılmaz’ın sunumu ve ekonomist Yazar Hikmet Gümüşer’in yorumuyla ekranlarınıza geliyor.

Programda döviz kurların da yaşanan istikrarsızlıklar üzerinde konuşularak kurların neden bu kadar yükseldiği izleyicilerle paylaşıldı.

Tarihte ekonomiye tanıklık eden olaylarda Amerikan buhranında yaşanan zorlu süreç hakkında bilgiler verilen Eko Gündem programında bu tür süreçlerin ekonomik sonuçları üzerine konuşuldu.