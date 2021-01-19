El emeğine vergi yok! El emeği satışlar vergiden muaf
El emeği göz nuru ürünler yapan ve bunları internet üzerinden satanlar artık vergiden muaf olacak.
1 Ocak itibariyle evlerinde üretim yapıp internet üzerinden satışa sunanlar 240 bin liraya kadar olan satışlarında vergiden muaf tutuldu.
Yeni yılla birlikte gelen bu karar en çok da Kendisi evde üretip aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan kadınları sevindirdi.
Fakat bu uygulamanın bazı şartları da var…
Vergi dairelerinden esnaf vergi muafiyet belgesi almak ve bir bankada ticari hesap açmak gerekiyor.
Ama artık evde üretilen el emeği göz nuru ürünlerin internet satışından vergi alınmayacak.
Kadınların eli her daim işliyor üstelik onlar bu el emeği göz nuru ürünleri adeta yoktan var ediyor. Üstelik şu sıralar bu ürünleri internetten talep epey fazla ve artık bu güzel ürünlerden kazandıkları paranın tamamı onların cebine kalacak.
Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için üreten kişinin işyeri olmaması gerekiyor Yani satışların sadece internetten yapılması şart.
Ve bu uygulamaya satın alınan ya da makinayla üretilen ürünler dâhil değil yani sadece kadınların kendi elleriyle ördükleri veya kendi elleriyle dokudukları ürünler dâhil.
Hatta evde yapılan erişte, salça, tarhana ya da halı, kilim dokuma da internetten vergisiz satılabilecek.
Haber: Gökhan ÇALI- Mehmet DEVECİ
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