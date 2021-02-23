Elon Musk bu kez kendini vurdu: Milyarlarca dolar servet eridi gitti

Tesla hisselerinin yüzde 8.6 düşmesiyle Elon Musk'ın serveti 15.2 milyar dolar erirken, son dönemde kripto paralar üzerine söylemleriyle öne çıkan Amerikalı milyarder dünyanın en zengini unvanından da oldu.

Bloomberg'in milyarderler endeksinde ocak ayında 210 milyar dolarla zirve yapan Musk'ın kişisel serveti 183.4 milyar dolara geriledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 186.3 milyar dolarla yeniden zirveyi aldı.

Hafta sonu Twitter mesajında Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söyleyen Elon Musk, bilançosuna 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlıkları dahil eden Tesla'nın hisselerinde eylül ayından bu yana yaşanan en büyük düşüşe neden oldu.

