Elon Musk bu kez kendini vurdu: Milyarlarca dolar servet eridi gitti
Tesla'nın kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, hafta sonu 58 bin doları aşan Bitcoin fiyatının 'yüksek' olduğunu söyleyerek yine piyasayı altüst etti. Bitcoin fiyatı 50 bin dolar altına gerilerken, Tesla'nın hisseleri de yüzde 8.6 düştü. Tesla hisselerindeki düşüş Musk'ın servetinden 15 milyar doları silerken, dünyanın en zengini unvanı yeniden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a geçti.
EKONOMİ 23.02.2021, 13:12
Tesla hisselerinin yüzde 8.6 düşmesiyle Elon Musk'ın serveti 15.2 milyar dolar erirken, son dönemde kripto paralar üzerine söylemleriyle öne çıkan Amerikalı milyarder dünyanın en zengini unvanından da oldu.
Bloomberg'in milyarderler endeksinde ocak ayında 210 milyar dolarla zirve yapan Musk'ın kişisel serveti 183.4 milyar dolara geriledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 186.3 milyar dolarla yeniden zirveyi aldı.
Hafta sonu Twitter mesajında Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söyleyen Elon Musk, bilançosuna 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlıkları dahil eden Tesla'nın hisselerinde eylül ayından bu yana yaşanan en büyük düşüşe neden oldu.
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