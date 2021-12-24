Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bizlerde Kahramanmaraş’taki emeklilere sorduk sizce emekli maaşı ne kadar olmalı?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. SGK ve BAĞKUR emekli maaşları ise önümüzdeki günlerde belli olacak.