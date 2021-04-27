Emeklilere bayram ikramiyesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olacak.
Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesine yapılacak zam haberindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zammın enflasyona uyumlu şekilde gerçekleşeceğini duyurmuştu.
Erdoğan, yaptığı son açıklamada, bayram ikramiyesinin bu sene 1100 TL olarak hesaplara yatacağını duyurdu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.
ENFLASYON VURGUSU
AK Parti MKYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bayram ikramiyesi için bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklinde sorusuna, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacağız" dedi.
MECLİS'E GİTMEYECEK, DİREKT KARARNAME YAYIMLANACAK
Erdoğan ayrıca kararın Meclis'e gönderilmeyeceğini, kararname yayımlanacağını vurguladı.
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