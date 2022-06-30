Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplarda
2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin, bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağı bildirildi.
EKONOMİ 30.06.2022, 10:11
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı merak konusu.
Gelen son dakika haberine göre; 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin, 2-7 Temmuz aralığında hesaplara yatırılacağı aktarıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı'nda, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
İkramiyenin 1.100 TL ödenmesi bekleniyor
Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL olarak yapılan ödemenin, Kurban Bayramı için de aynı oranda olması bekleniyor.
Ödeme günleri
Edinilen bir diğer bilgiye göre ise SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar da 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.
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