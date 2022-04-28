En düşük emekli maaşı değişiyor!.

İki milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 artarak 2.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. En düşük emekli aylığı zammında seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında artış olmak üzere iki formül masada..

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun (yüzde 34.62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 365 liraya çıkacak..

Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor. Emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1.000 lira olarak belirlenmişti.

Önceki yıl 1.500 TL'ye, yılbaşında da 2.500 TL'ye çıkarılmıştı. Bugün itibarıyla alt sınır aylığındaki 2.500 lira sınırı dosya bazında uygulanıyor. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanıyor. Yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1.250 TL'den, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1.875 TL'den az değil. Bu tutar yüzde 34.62'lik enflasyon artışı durumunda sırasıyla 1.682 TL ve 2.524 liraya çıkacak..

EK ZAM DA KESİNLEŞTİ

Emekli ve memura temmuzda da ocak ayında olduğu gibi ek zam kesinleşti. Enflasyon zammına sosyal refah ve denge payı da eklenecek. Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği Ramazan Bayram ikramiyeleri de 27 Nisan yatmaya başladı..

İKRAMİYE VE MAAŞ YARIN

Memur emeklileri de hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarını yarın alacak. Yüzde 34.62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 8 bin 623 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 5 bin 753, esnafta 2.948 TL'den 3 bin 970 liraya, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise 3.292 TL'den 4 bin 432 liraya çıkacak. Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2.500 lira olurken bunun üzerine de artış gerçekleşecek..