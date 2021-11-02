Enerjinin bütçesi yüzde 52 arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri dün tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili diğer kurumların 2022 bütçesi, bu yıla göre yüzde 52,2 artarak 7 milyar 707 milyon 842 bin liraya yükseldi.

BÜTÇE İLE YAPILACAKLAR BELİRLENDİ

Hazırlanan bütçeye göre, gelecek yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarı yükseltilecek, nükleer enerji alanındaki çalışmalar hızlandırılacak ve denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri artırılacak. Bütçe ve hedeflerin büyüdüğü enerji sektöründe, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kaynak kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecek.

2006-2020 YILLARI ARASINDA SEKTÖRE TOPLAM 87 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Santrallerde üretilen elektriğin tüketicilere sorunsuz ulaştırılması amacıyla dağıtım şirketleri tarafından, 2021 Eylül TÜFE'sine göre, 2006-2020 yılları arasında sektöre toplam 87 milyar liralık yatırım yapıldı.

ENERJİ BÜTÇESİ 7 MİLYAR 707 MİLYON 842 BİN LİRA

Enerjinin çeşitli alanlarında yatırım ve projeleri artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili diğer kurumların da içinde bulunduğu sektöre verilen bütçe, bu yıl için 5 milyar 61 milyon 810 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. Bütçe görüşmeleri sonucunda 2022 yılı için sektöre ayrılan bütçe yüzde 52,2 artarak 7 milyar 707 milyon 842 bin liraya yükseldi.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TOPLAM KURULU GÜÇ İÇİNDEKİ PAYI ARTTI

Geçen yıl 306 milyar kilovatsaatin üstüne çıkan elektrik tüketiminin, bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 8 artacağı öngörülüyor. Bu kapsamda dağıtım şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminde sektöre 78 milyar lira yatırım yapması planlanıyor. Söz konusu dönemde üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 52'si ise yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.

YEKA'DA 4 BİN 500 MEGAVATLIK KAPASİTE İHALE EDİLECEK

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle sektörde yatırımların artırılmasında önemli adımlar atıldı. Toplam 1000 megavat kapasiteye sahip YEKA GES-1'de, 401 megavatlık kısım devreye alındı. YEKA RES-1'de ise 6 adet proje için ön lisans verildi.

Yerli kaynaklara verilen önemin artırılmasıyla, linyit rezervleri 19 yılda yüzde 135 artarak 19,5 milyar tona ulaştı. Taş kömürü dahil toplam kömür rezervleri ise 21 milyar tonun üzerine çıktı.

Geçen yıl 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ülke ekonomisine 7 milyar lira katkı sağlandı. Yerli kömür kaynaklı elektrik kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 11 bin 336 megavata ulaştı.

Geçen yıl 4,27 milyar dolar olan maden ihracatı ise bu yılın eylül ayı itibarıyla 4,4 milyar dolara çıktı. Yıl sonunda maden ihracatının 6 milyar dolar olması bekleniyor.

DOĞALGAZ PROJELERİ ÇEŞİTLENDİRİLDİ

Dünyadaki en büyük doğalgaz depolarından biri olan Tuz Gölü yer altı doğalgaz deposu ve Kuzey Marmara yer altı doğalgaz deposunda devam eden kapasite artırma çalışmalarının 2023'te tamamlanmasıyla, toplam tüketimin yüzde 20'si bu tesislerde depolanabilecek.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla 2 sismik araştırma ve 3 derin deniz sondaj gemisinden oluşan filo arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar deniz alanlarında 15 sondaj yapıldı. Kara alanlarında ise yılın 9 ayında 99 arama, üretim ve tespit kuyusu açılırken, yaklaşık 224 bin metrelik sondaj gerçekleştirildi.

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eş değeri rezerv açığa çıkarıldı.

Bütçe görüşmelerinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm iller, 604 ilçe ve belde ile 171 organize sanayi bölgesinde doğalgaz kullanılırken, her vatandaşın doğalgaz rahatlığını yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğalgaz ulaştırma hedefiyle 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlanacağını bildirdi.

NÜKLEER ENERJİDE HEDEFE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atan Türkiye, temiz enerji kaynağı olarak bilinen nükleer enerji alanında da çalışmalarına hız verecek. 2023'te ilk nükleer santralini faaliyete geçirmek için inşaatı hız kesmeden devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin birinci, ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşaatı sürüyor. Dördüncü üniteye yönelik inşaat lisansı ise geçen ay verildi.

Akkuyu NGS'de dört ünite devreye alındığında yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımı engellenecek. Santral, işletmeye girdiğinde Türkiye’nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayabilecek.