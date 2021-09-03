Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.
EKONOMİ 03.09.2021, 10:48
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,12, Yİ-ÜFE yüzde 2,77 artış kaydetti.
TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 28,51, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 45,52 artış gösterdi
Fiyatı artan ve azalan ürünler
Fiyatı en çok artan ürünler salatalık, kabak ve limon olurken, fiyatı en çok düşen ürünler çocuk tişörtü, patates ve domates oldu.
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