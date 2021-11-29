Enflasyon rakamları cuma günü açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını cuma günü açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 artmıştı.
EKONOMİ 29.11.2021, 15:15
Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,88 artmasını bekliyor.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.
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