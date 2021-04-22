EPDK'dan 'patron kurtarma zammı' haberine yalanlama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan (EPDK) “elektriğe patron kurtarma zammı” haberlerine ilişkin açıklama geldi.

EKONOMİ 22.04.2021, 14:20
EPDK'dan 'patron kurtarma zammı' haberine yalanlama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan (EPDK“elektriğe patron kurtarma zammı” haberlerine ilişkin haberleri yalanladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı iddialarını yalanlarken, "Tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir” denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı başlıklı haberde elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddia edilmiştir.

Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır.

Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir.

Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

#EPDK #elektrik #zam #patron kurtarma zammı
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