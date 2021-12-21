Erdoğan ekonomi paketini açıkladı dolar ve euro düşmeye başladı! Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası dolar ve euro'da sert düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin atılan adımları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro'da düşüş yaşandı.

DOLARDA SON DURUM

Açıklamalar öncesi 18 lirayı aşan dolar, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve kısa sürede 14 liranın altına düştü. Gün içinde 13.23 TL'ye kadar gerileyen Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla 11,7029 liradan işlem görüyor.

EURO'DA SON DURUM

Benzer şekilde, konuşma öncesi tarihi zirvede işlem göre euro 20 lirayı aşmıştı. Konuşma sonrasında ise euro/TL 14.93'e kadar gerilerken, saat 09.15 itibarıyla 13,1975 liradan işlem görmeye devam ediyor.