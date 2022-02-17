Esnafa elektrik faturalarında indirim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliğine ilişkin, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" dedi.
EKONOMİ 17.02.2022, 11:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.
Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;
Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor.
Ayrıntılar gelecek...
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