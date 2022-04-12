Esnafa salgın desteği: Kira borcu fesih sebebi sayılamayacak
Türkiye Büyük Milet Meclis'inde kabul edilen ekonomi teklifi yasalaştı.
EKONOMİ 12.04.2022, 12:31 12.04.2022, 12:46
Yasayla koronavirüs salgını döneminde kirasını ödeyemeyen esnafa da destek sağlandı.
Salgın önlemleri kapsamında hastalığın bulaşma riskini minimuma indirmek için restoran ve kafelerin arasında bulunduğu bazı iş yerleri zorunlu olarak kapanma yoluna gitmişti.
Kapandığı için iş yapamayan esnaf dükkanının kirasını da ödemekte zorlandı. Bu da mülk sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Oluşan mağduriyetleri gidermek için yasal düzenleme yapıldı.
Düzenleme ile salgına karşı alınan önlemler nedeniyle kapatılan ve bu nedenle kirasını ödeyemeyen esnafın sözleşmesi feshedilemeyecek.
2020 yılında 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında kirasını ödeyemeyen esnaf için tahliye kararı çıkarılamayacak.
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