Et ve Süt Kurumu fiyat istikrarını sağlayacak
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerinin, yakından takip edildiği belirtti. "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" açıklaması yapıldı.
EKONOMİ 06.05.2022, 19:07
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."
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