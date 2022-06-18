Evlilik teklifi yapacaklara kötü haber: Tektaş fiyatları 2 kat arttı

Havaların ısınmasıyla beraber açılan düğün sezonunda evlilik teklifi yapacaklar için üzücü bir bilgi paylaşıldı.

Tektaş pırlanta yüzük fiyatları geçen seneye göre yüzde 100’e yakın arttı. Geçen sene 2 bin 500 - 3 bin lira civarında satılan 0,18 karatlık tektaş yüzüklerin fiyatı bu sene 5 bin lirayı aştı.

Pırlanta fiyatlarındaki artış evlenme teklif edecekleri kara kara düşündürüyor. Pırlanta satan esnaf ise fiyatlarda artış olduğu için baget kesim olarak bilinen düşük ayarlı yüzüklere de yönelme olduğunu söylüyor.

İHA'nın haberine göre; düğün sezonunun gelmesiyle birlikte tektaşlar yüzüklere talebin arttığını söyleyen Can Dilli, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu;

Fiyatlarda 2 kat artış yaşandı

"Pandemi döneminin ardından düğün sezonunun gelmesiyle birlikte tektaş yüzüklere talep arttı. Bu talebin yanında tektaş yüzüklerin fiyatı da arttı.

Geçen sene 2 bin 500 lira olan 0,18 karatlık yüzüklerin fiyatı bu sene 5 bin lirayı aştı. Ortalama olarak ise 0,30 ve 0,40 karatlık yüzükler talep görüyor. Fiyatların artmasından dolayı baget kesim dediğimiz düşük ayarlı pırlanta yüzüklere de yönelme oldu.

Baget kesim yüzükler de teklif için kullanılıyor

Evlilik teklifi genel olarak tektaş pırlanta yüzüklerle yapılıyor ama son dönemde baget kesim yüzükleri de evlilik teklifi için alanlar oldu.

Baget kesim yüzükler düşük karatlı ve kesimi farklı olduğu için tektaş pırlantaya göre daha düşük fiyatlardan satılıyor. Pırlantaların fiyatı rengine, büyüklüğüne ve kesimine göre değişiyor.

Pırlanta yüzük alacaklara tavsiyeler verdi

Pırlanta yüzük alacaklar bilindik kuyumculardan alışveriş yapmalı. Pırlantaların kimliği diyebileceğimiz sertifikaları var. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalı pırlanta yüzükler tercih edilmeli."