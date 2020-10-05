Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamları açıkladı. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu.
Tüketici Fyat Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,68 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,74 ile haberleşme, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,09 ile sağlık ve yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE0,07 İLE EĞİTİM GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde3,02 ile ev eşyası, yüzde1,84 ile ulaştırma ve yüzde0,93 ile konut oldu.
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