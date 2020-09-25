Faiz kararı frenletti ama... Dolar, Euro yine kritik sınırda!

Dolar, 25 Eylül 2020 sabahında spot piyasada 7,6163 lira alış fiyatı, 7,6269 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 8,8862 lira alış fiyatı, 8,8975 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Sterlin de 9,72 TL bandında işlem görüyor.

Altın fiyatları ise düne göre yeniden yükselişe geçti. Gram altın 455 TL alış, 459 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 738 / 753 TL'den, cumhuriyet altını ise 3.037 TL / 3.068 TL'den işlem görüyor. Altının ONS'u 1.872 / 1.873 dolar seviyesinde.