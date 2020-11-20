Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Merkez Bankası'nın örtülü faiz artışından açık faiz artışına geçmesi ve sadeleşme adımı atması piyasalarda olumlu karşılandı. Dolar/TL 7,50-7,60 aralığında, euro/TL 9 civarında hareket ediyor.
EKONOMİ 20.11.2020, 16:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası BIST 100 endeksi yükselişe geçerken, döviz kurları ve altın fiyatları sert düştü.
TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkartırken, para politikasında sadeleşmenin de sinyallerini verdi.
Para politikasında daha geleneksel politikalara dönüşünün ilk somut işareti olan Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL güne 7,55 seviyelerinden başladı.
6 Kasım’da 8,57 ile rekor kıran dolar/TL, ekonomi yönetiminin değişmesinin ve faiz artışı sinyali gelmesinin ardından 7,60’a kadar çekildi, TCMB kararı sonrasında da 7,70’ten 7,50’ye kadar çekildi.
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