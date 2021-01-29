FAST'te üst limit 1000 TL oldu
Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile yapılabilecek ödemelerin üst limiti 1000 TL’ye yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7 gün 24 saat anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, 8 Ocak'ta uygulamaya alınmıştı.
İlk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılan uygulama kademeli şekilde artırılarak 1000 liraya kadar yükseltildi.
50 TL ile başlamıştı
FAST Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.
9 milyon anlık ödeme
TCMB'den yapılan açıklamada, iç kaynaklarca geliştirilip işletilen FAST Sistemi'nin yoğun bir ilgi ile karşılandığı, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştı
Kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir. Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."
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