Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

EKONOMİ 10.06.2020, 21:23 10.06.2020, 22:33
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Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı. 

Salgın orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli risk oluşturuyor 

Açıklamada, salgın ve halk sağlığını korumaya yönelik alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette sert düşüşler ve iş kayıplarına neden olduğu anımsatılarak, zayıflayan talep ve önemli ölçüde düşüş gösteren petrol fiyatlarının tüketici enflasyonunu düşürdüğü aktarıldı. 

Şirketlere ve hane halkına kredi akışını desteklemeye yönelik politika önlemleriyle finansal koşulların iyileştiğine dikkat çekilen açıklamada, halk sağlığı krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu ifade edildi. 

Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 0 ila 0,25 arasında tutmaya karar verdiği kaydedildi. 

Hedef aralığını sürdürme sinyali 

Fed'in açıklamasında, ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar söz konusu hedef faiz aralığının sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı. 

Komitenin, halk sağlığıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere ekonomik görünüme ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ekonomiyi desteklemek için uygun araçların kullanılacağı ifade edildi. 

Açıklamada, hane halkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı kaydedildi. 

Büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de devam edeceği belirtilen açıklamada, Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği ve uygun adımları atacağının altı çizildi. 

Amerikan ekonomisi için bu yıl yüzde 6,5'lik daralma beklentisi 

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,8 seviyesine çekildiği kaydedilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi. 

Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi. 

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 9,3, 2021'de yüzde 6,5 ve 2022'de yüzde 5,5 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.

#Fed #faiz oranı
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