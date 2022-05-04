Fed'in faiz kararı öncesi altında düşüş sürüyor
Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Karar öncesi ons altın fiyatı 1867 dolara kadar geriledi.
EKONOMİ 04.05.2022, 14:18
Altın iki buçuk ayın en düşük seviyesinde. Ons altın bin 867 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 900 liralık psikolojik sınırın altına düştü; son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
Bu yılın zirvesi olan 2 bin 70 dolara kadar çıkan ons altında kayıp yüzde 10'u aştı. Aynı dönemde gram altın fiyatları için zirve 969 liraya kadar çıktı.
Altın fiyatları iki haftadan beri düşmeye devam ediyor. Saat 14.00 itibarıyla, gram altın 890 liradan, çeyrek altın 1452 liradan, yarım altın 2904, tam altın 5808 liradan satılıyor.
Gözler Fed toplantısında
Fed'in faiz kararı bu akşam 21.00'de açıklanacak. Bankanın faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.
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