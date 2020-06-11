FED'in faiz kararının ardından, dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

Dolar ,11 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,7770 lira alış fiyatı, 6,7849 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 7,6925 lira alış fiyatı, 7,6985 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın kuru alış fiyatı 603,74 lira, satış fiyatı ise 618,93 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 377,28 lira, satış fiyatı 377,66 liradan seviyesinde yer alıyor.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

"ABD EKONOMİSİ BU YIL YÜZDE 6,5 DARALACAK"

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,8 seviyesine çekildiği kaydedilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 9,3, 2021'de yüzde 6,5 ve 2022'de yüzde 5,5 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.