Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek 4-5 lira olacak' iddialarına yanıt
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının yükseleceğine yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"4 lira, 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir"
Ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını anlatan Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 4 lira, 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.
"Merdiven altı ruhsatsız fırınlar bir gün daha üretim yapmamalı"
Balcı, fırıncılar olarak ocak ayında maliyet artışlarını dikkate alarak ülke genelinde kilogramı 12,5 lira olan ekmeğin fiyatının kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yaptıklarını belirterek, "Burada, şu noktayı da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" dedi.
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