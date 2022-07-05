Fırsatçılar iş başında! Asgari ücrete gelen zammı böyle yok ediyorlar...

Alım gücü enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar için bu yıl asgari ücrete ara zam yapılması zorunlu hale gelmiş ve milyonlarca çalışanın beklediği kararı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Yıl başında 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret ikinci bir zam yapılarak Temmuz ayından itibaren yüzde 30 zamla 5 bin 500 lira olarak belirlendi.

Asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltilmesinden sonra birçok üründe fiyatlar fırladı.

MAAŞA DOKUNMADAN KİRALAR ZAMLANDI

Yenişafak’ta yer alan haberde, 1 Temmuz’dan sonra artan fiyatlar sadece çarşı pazarda değil kiralık konutlara da yansıdı. Fırsatçılığın gayrimenkul fiyatlarındaki boyutu satış platformlarında ortaya çıkarken, ev kiraları 2 günde 500 ile 1000 TL arasında yükseldi. İnternette vatandaşların favoriye ekledikleri evlerin fiyatları asgari ücret zammından sonra uçtu. Zam açıklanmadan önce 4 bin 500 TL olan bir evin aylık kirası bir sonraki gün 5 bin TL’ye çıktı. Zam alan asgari ücretli daha maaşına dokunamadan fiyatlar fırlamış oldu.