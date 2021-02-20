Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

FİTCH'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Buna göre Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

Beklenti kredi not ve görünümünde değişiklik yapılmacağı yönündeydi.