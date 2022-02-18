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Fiyat etiketi yönetmeliği değişti

Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimli satışa konu edilen mal ve hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek.

EKONOMİ 18.02.2022, 11:41 18.02.2022, 11:49
Fiyat etiketi yönetmeliği değişti

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Karar ile etiket üzerinde belirtilmesi gereken özelliklerde değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimli ürünlerde, indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etiketlerde gösterilmek zorunda.

İndirimli ürünün satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. İndirime ilişkin konularda ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

Değişiklikler 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa büyük ceza

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede de yeni kararlar alındı. Fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin lira ile 100 bin lira arasında para cezası uygulanacak.

Stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında para cezası verilecek.

Etiket ve listelerdeki hususlar Türkçe yazılacak

Yönetmelikle fiyat etiketi ve indirimli satışlarda uygulanacak diğer kriterler de düzenlendi.

Buna göre, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere öngörülen idari para cezaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verilecek.

#Fiyat etiketi yönetmeliği #Resmi Gazete
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