Fiyat spekülatörlerine geçit yok!
Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.
EKONOMİ 20.09.2021, 17:15 20.09.2021, 18:52
1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.
Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.
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