Fiyat spekülatörlerine geçit yok!

1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.

Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.