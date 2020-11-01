Fiyatı el yakıyordu! Hamsi fiyatları yarı yarıya düştü

1 Eylül'de açılan denizlerde av sezonundan bu yana el yakan hamsi fiyatları bir günde yarı yarıya düştü. 40-50 lira arasında değişen hamsi fiyatları tezgahlarda 20 liraya kadar geriledi.

EKONOMİ 01.11.2020, 11:13
Fiyatı el yakıyordu! Hamsi fiyatları yarı yarıya düştü

Denizlerde yaşanan balık çeşitliliği, Şazibey balık pazarına da yansıdı. Balık pazarında hareketlilik yaşandığı görülürken, en büyük ilgi gören balık, kilo fiyatı 20 liraya kadar düşen hamsi oldu.

Önceki günlerde bazı yerlerde kilo fiyatı 40 liraya kadar çıkan hamsinin şu anda 20 liraya kadar indiğini belirten balıkçı esnafı İbrahim Sarı , önümüzdeki günlerde fiyatların biraz daha ineceğini tahmin etiklerini söyledi.

Geçen ay tanesi 10 liraya satılan palamudun denizlerde azalmasından dolayı fiyatının arttığını ifade eden balıkçılar, şu anda palamudun tanesinin 30 liradan alıcı bulduğunu belirtti.

#Balık #Hamsi #Aksu Haber #aksu tv haber
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