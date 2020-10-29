Fiyatı şaşırtıyor! 3 tanesi 40 lira...

Yeşil eriğin kilogram fiyatı neredeyse çeyrek altını geçiyor.

Sadece birkaç ay önce pazar veya marketlerde kilosu 4-5 liradan satılan yeşil eriğin sezonun bittikten sonra şimdi 3 tanesi 40 liraya satılıyor.

Eriğin kilosu ise 800 lirayı buluyor.

ŞİLİ’DEN GELİYOR DİYE FİYATI BÖYLE

En çok hamile kadınlar için alınan ‘hamile eriği’, şu an sadece insanların özel ihtiyaçlarını karşılıyor. Ölümcül hastalığa yakalanan ve son istekleri erik olanlar da bu erikten alıyor.

Bu dönemde Türkiye’de yetişmeyen yeşil erik, Latin Amerika ülkesi olan Şili’den getirildiği için fiyatların bu derece pahalı olduğu belirtiliyor.

“KİMSE BİR KİLO ALMIYOR”

Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa ihtiyaç olana erik yetiştiren Eskişehirli manav Emin Özkaya, sattığı ürün hakkında detay bilgiler paylaştı.

Özkaya, “Bu erikler Şili’den geliyor. İstanbul’dan bazı illere dağıtılıyor. Bu sezonda bunlar ‘Hamile eriği’ olarak da biliniyor. Türkiye’de bu mevsimde bunlar yetişmiyor. Yurt dışından geldiği için çok az bulunuyor. Şu an 3 tanesini 40 liradan satıyoruz. Yaklaşık 50 gram oluyor. Buna göre kilosu 800 liraya denk geliyor. Kimse bir kilo almıyor. Özel istekler doğrultusunda 2-3 paket yani 6 veya 9 tane alıyor. Alıcısı çok mu? Hayır. Ama getirdiklerimizin alıcısı var. Hamile onlar kadınların canı çektiği zaman alınıyor.” diye konuştu.