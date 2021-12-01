Fiyatlarda yaşanan artış otogaz ile benzin arasındaki makasın daralmasına sebep oldu

Küresel çapta yaşanan enerji krizi ve döviz fiyatlarında yaşanan artış, otogaz ile benzin arasındaki makasın daralmasına sebep oldu.

Son olarak benzinin litre fiyatı 9,80 iken otogazın fiyatı 8,17 TL oldu.

Mevcutta otogaz kullananlar ise LPG dönüşüm istasyonlarına giderek söküm işlemi yaptırmak istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan otogaz ustası Duran Kartal, “Otogazın benzine göre yüzde 25 daha hızlı yanması (yakıt tüketmesi) ve bakım maliyetleri, vatandaşları artık benzinli otomobillere yönlendirdi.” Dedi.