Fuat Oktay başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, ekonomide yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Fuat Oktay başkanlığındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.