Gayrimenkul Piyasasında son durum!
Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte gayrimenkul piyasasında durgunluk yaşanıyor.
EKONOMİ 19.07.2021, 15:20 19.07.2021, 15:26
İnşaat ham madde fiyatlarının artışa geçmesi konut ve kira fiyatlarınızda arttırdı.
Kahramanmaraş’ta ise konut ve kira fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'lik artış yaşandı.
Gayrimenkul fiyatlarını ise işin uzmanı Doğru Fiyat Gayrimenkul Uzmanı Ali Yurdusev Aksu Haber’e değerlendirdi.
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|79
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