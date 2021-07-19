Gayrimenkul Piyasasında son durum!

İnşaat ham madde fiyatlarının artışa geçmesi konut ve kira fiyatlarınızda arttırdı.

Kahramanmaraş’ta ise konut ve kira fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'lik artış yaşandı.

Gayrimenkul fiyatlarını ise işin uzmanı Doğru Fiyat Gayrimenkul Uzmanı Ali Yurdusev Aksu Haber’e değerlendirdi.