banner86

banner85

Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketi için başvuru sayısının 10 binli rakamlara yaklaştığını belirtti. Kurt, "İşe alımlar da başladı. Ocak ayında KOSGEB olarak istihdama ciddi katkı vermiş olacağız" dedi.

EKONOMİ 07.01.2022, 12:10
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı

Kurt, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren SSA Makina şirketini ziyaret ederken, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın yeni fazına ilişkin değerlendirmede bulundu.

SSA Makina'nın söz konusu destekten faydalanmak için başvuru yaptığını ifade eden Kurt, "Üniversite, meslek yüksekokulu veya teknik lise mezunlarını önceki senenin üstüne artı 1 istihdam olarak alan firmalarımıza 100 bin liralık destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Kurt, desteğin 2 yıl geri ödemesiz olacağını, sonraki 2 yılda da taksitler halinde sadece anaparanın geri ödeneceğini aktararak, komisyon veya herhangi bir evrak ücreti alınmayacağını söyledi.

Destek başvurularının çevrim içi olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği bilgisini veren Kurt, "Ankara'daki bu firmamız da 5 kişiyi işe alacağını taahhüt etti. Bunun karşılığında 500 bin liralık bir desteği hak etmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Perakende ve hizmet sektörü dahil edildi"

Kurt, salgından etkilenen işletmelere yönelik "Hızlı Destek Programı"nı geçen yıl başlattıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu desteğimiz, programın 3'üncü aşaması. Orada biz istihdamı korumayı hedeflemiştik ve sadece imalat sektörü ve start-up'lara yönelikti. Şimdi perakende ve hizmet sektörü de işin içinde. Bir turizm acentesi, lokanta veya bakkal dükkanı da ilave istihdam gerçekleştirecekse programa başvurabilir. Burada istihdamı önceliyoruz. İstihdamda da şartımız üniversite, meslek yüksekokulu veya meslek lisesi mezunu olup daha önce son 3 yılda 6 aydan fazla sürede sigortalı olmaması. Bu şartları sağlayan kişileri işe alan işletmelerimize bu desteği vermiş olacağız."

Firmaların başvuru esnasında ilave istihdama ilişkin taahhütte bulunacağını dile getiren Kurt, "SGK üzerinden sigorta girişlerini gördükten sonra gelip bize ödeme talebinde bulunacaklar. Sigorta girişi olmuşsa ilk yarısını hemen baştan ödüyoruz. Takip edeceğiz. Bu kişiler istihdama devam ediliyorsa 6 ayın sonunda ikinci taksiti de ödemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha önce destek alan firmalar da başvurabilecek"

Kurt, istihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girme, askere gitme, sağlık problemleri gibi farklı nedenlerle işten ayrılması durumunda, program şartlarını taşıyan başka personel işe alındığında desteğin devam edeceğini kaydetti.

Başvuru sayılarının çok iyi gittiğini vurgulayan Kurt, "Mart sonuna kadar başvuru alacağız diye duyurduk ancak 75 bin hedef rakamımızı inanıyorum ki mart gelmeden tamamlamış olacağız. Şu anda başvuru sayısı 10 binli rakamlara yaklaştı. Peyderpey işe alımlar da başladı. Bu çerçevede ocak ayında istihdama ciddi katkı vermiş olacağız. Şubat, mart ayında da bu süreç devam edecek." dedi.

Kurt, programın ilk iki fazında 10 binin üzerinde işletmeye doğrudan gelir desteği sağladıklarına işaret ederek, bu kapsamda destek alan firmaların yeni fazdan da yararlanabileceğini dile getirdi.

"Nitelik ve kapasite artışı için yeni programlar çalışıyoruz"

Kurt, Türkiye de 100 bine yakın KOBİ'nin ihracat yapar hale geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunların hem niteliğini artırmak hem kapasitelerini yükseltmek için farklı destek programları çalışıyoruz. Nitelikli eleman, yurt dışı fuar gezileri, test ve analizle ilgili destekler firmalarımız için sonuna kadar açık. Bunun dışında biz bu firmalarımızın daha yaygın bir şekilde süreçlerde güçlü olabilmeleri için farklı destek programları çalışıyoruz. Yeşil ekonomiye dönüş, verimlilik ve dijitalleşme anlamında çok güçlü desteklerimizi firmalarımız yanında hissedecek. Bu firmamızı ziyaretten de çok memnun kaldık. Ufak görünen ama büyük işler yapan bu tezgahların içinde buradan yetişecek yeni mühendisler, teknikerler Türkiye'nin geleceğini inşa edecekler."

Destek programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefliyor. Program kapsamında işletmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli istihdam edebilecek.

Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

Programa 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

#KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt #istihdam
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8