Gıda fiyatlarını düşürecek adım geliyor! Yeni teşvikler açıklanacak: Dijital sistem ile...
Gıda fiyatlarındaki fahiş artışa adeta savaş açarak etkin denetimlerine devam eden hükümet bu konuda yeni teşvikleri devreye almaya hazırlanıyor.
EKONOMİ 23.05.2022, 12:11 23.05.2022, 15:55
Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlayan dijital bir sistem de devreye alınıyor.
Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerle, hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ürün takibini anlık olarak yapılmasını sağlayacak yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacak, üretici korunacak, tüketici kollanacak.
Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller daha iyi yönetilecek.
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