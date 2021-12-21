“Global Piyasalarda Emtia Fiyatlarının Seyri” toplantısı!

Toplantının açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptı.

Ardından London Capital Investment Ceo’su Eyüp Demir İle “Global Piyasalarda Emtia Fiyatlarının Seyri”adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantıda emtia fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çeken Demir bütün sektörler için olmazsa olmaz unsurların en başında üretim olduğunu belirtti.

Toplanın son sözünü ise KAGEGİK Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu alarak toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.