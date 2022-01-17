Gökyüzünün yeni yıldızı Hürjet’in İlk uçuş tarihi belli oldu

2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildiren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet'e güveniyoruz. Herkesle yarıştırırız onu, her ihalede varız. Malezya ihalesinde de varız" dedi.

Hürjet için devlet proje açmadan çalışmalara başladıklarını belirten Kotil, şöyle konuştu:

"Milli Muharip Uçak (MMU) yıllar önce planlandığı zaman aslında önce bir jet eğitim uçağı vardı. Hürkuş'un devamı olsun diye adını Hürjet koyduk. Sonra da MMU vardı. Niye bir silsile var? Hürjet daha küçük, daha düşük maliyetli, daha önce yapılabilir, üzerinde öğrendiklerimiz var. İkisi de süpersonik, aynı kategoride, biri küçük, diğeri büyük. Bunu yapmamızı Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir söyledi. 2016 yılında göreve başladığımda ilk konuşmamız buydu. İlk yaptığım, Hürjet'in dosyasını, yapılan çalışmaları aldım, Yönetim Kurulumuza gittik. Yönetim Kurulumuz destek verdi ve Hürjet'e başladık.”