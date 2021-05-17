Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları ilk rakamlar

Altın, uzun yıllardır yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalar arasında bulunuyor. Birçok vatandaş ve yatırımcı tarafından ilgiyle takip edilen altın fiyatları, Dolar kurunda en çok etkilenen piyasa olarak biliniyor. Dolar kurunun geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişten sonra, altın fiyatlarında da bir yükseliş görüldü. Bir süredir her gün güne yükselişle başlayan gram altın, geçtiğimiz haftayı 500 TL’nin üzerinde tamamladı.

EKONOMİ 17.05.2021, 09:13
Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları ilk rakamlar

ABD piyasalarında analistlerin beklediği yükselişin gerçekleşmesi ile beraber yeşil ibreyle harekete başlayan altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde de yükselişine devam eden altın fiyatlarında en dikkat çeken ise yüne gram altın oldu. Çeyrek altın, kapanışı 823,95 TL’den yaparken 17 Mayıs sabahı güne yükselişle başladı. Yarım altın ise 1.647 olan seviyesini 1.651 TL’ye çıkardı. Peki bugün (17 Mayıs) gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak Nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, Mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, Nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.

Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.

Altın Fiyatları

Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Güne 501,51 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,43 artışla 503,28'dan işlem görüyor. Dün en düşük 491,15, en yüksek 500,16 seviyelerini gören Gram Altın, günü 499,53 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Güne 822,78 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 825,73'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 823,95 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI

Güne 1.645,56 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,44 artışla 1.651,44'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.647,38 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI

Güne 3.257,93 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 3.270,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,00, en yüksek 0,00 seviyelerini gören Tam Altın, günü 3.262,57 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI

17 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Güne 3.350,79 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,44 artışla 3.362,83'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.355,56 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI

Güne 3.350,79 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,43 artışla 3.362,64'dan işlem görüyor.

#altın #Gram altın #çeyrek altın #yarım altın
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