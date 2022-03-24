Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Mart 2022 Perşembe

Altın fiyatları 24 Mart 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde ellerindeki altınları bozdurmak veya altın almak isteyen vatandaşlar ile düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 24 Mart 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına haberimizde yer verdik.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 925,27 TL

Gram altın satış: 925,44 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.123,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.215,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.010,00 TL

Yarım altın satış: 3.043,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.503,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.521,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.001,00 TL

Tam altın satış: 6.064,00 TL