Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Mart 2022 Perşembe
Altın fiyatları son durum 24 Mart Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Mart 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...
Altın fiyatları 24 Mart 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde ellerindeki altınları bozdurmak veya altın almak isteyen vatandaşlar ile düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 24 Mart 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına haberimizde yer verdik.
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın alış: 925,27 TL
Gram altın satış: 925,44 TL
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.123,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.215,00 TL
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 3.010,00 TL
Yarım altın satış: 3.043,00 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 1.503,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.521,00 TL
TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın alış: 6.001,00 TL
Tam altın satış: 6.064,00 TL
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19